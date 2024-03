[DN’s Five] De beste muziek uit Mario games

Lekker genieten van veel Mario-muziek!

We kunnen er vandaag niet omheen. Het is vandaag MAR10 dag en daarom staat ook de DN’s Five in het teken van Mario. Laten we eens kijken naar wat heerlijke muziek uit allerlei Mario-games. Echter heb ik vooral gezocht naar de vergeten pareltjes. Het welbekende melodietje kennen we onderhand wel, toch? Laat vooral in de reacties weten welke Mario-muziek jij graag in deze top 5 had willen zien. Al hoop ik dat mijn keuze in de smaak zal vallen!

5: Super Mario Galaxy 2 – Fleet Glide Galaxy

Om maar meteen met een wat onbekender nummer te beginnen. Ik heb echt genoten van de muziek in het level Fleet Glide Galaxy. Het voelde fris aan, maar toch op de één of andere manier bekend in de oren. Tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet echt waar het me aan doet denken. Misschien hebben jullie het verlossende antwoord?

4: Paper Mario: Sticker Star – Battle Theme

Deze Paper Mario deed alles totaal anders, inclusief de muziek. Waar het voor velen helemaal mis ging qua gameplay, vond ik de muziek echt helemaal geweldig. Extra fijn was dat mijn favoriete soundtrack heel vaak te horen was. Wat vond jij van deze Paper Mario?

3: Super Mario Sunshine – Gelato Beach

Om alvast even in zomerse sferen te komen deel ik deze heerlijke soundtrack uit Super Mario Sunshine. Gelato Beach vond ik zelf al een tof gebied om doorheen te struinen, echter maakte de muziek het helemaal af. Het instrument (de steelpan) wat veelvuldig te horen is, doet vaak ook denken aan zonnige oorden. Wat wil een mens nog meer?

2: Super Mario Galaxy – Luma’s Theme

De gameplay tijdens deze soundtrack mag dan misschien niet zo spectaculair zijn, de muziek is bij mij echt blijven hangen. Hierdoor ben ik overigens ook serieus het verhaal gaan meelezen. In Super Mario Galaxy is er om de zoveel tijd een ‘hoofdstuk’ toegevoegd aan het boek wat Rosalina aan ons voorleest. Ondersteund met deze prachtige muziek kan ik daar uren naar blijven luisteren.

1: Super Mario 64 – Dire Dire Docks

Tsja, ik moest toch met iets bekends eindigen. Alhoewel misschien niet iedereen meteen dit nummer uitkiest als favoriet uit Super Mario 64. Er zitten in mijn ogen bijna alleen maar mooie nummers in deze game. Dire Dire Docks hoort bij mijn favorieten. Vooral ook, omdat deze heel goed klinkt op een gitaar! Probeer het eens uit zou ik zeggen.

Genoeg Mario gehad voor vandaag? Volgend jaar is er natuurlijk gewoon weer een MAR10 Dag om te vieren. Als je nog meer naar leuke soundtracks wil luisteren, neem dan eens een kijkje bij de eerdere DN’s Five-artikelen over muziek uit Nintendo-games.