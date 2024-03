Nieuwe Mario-film officieel bevestigd

Illumination zet hun partnerschap met Nintendo voort.

Vorig jaar verscheen The Super Mario Bros. Movie van Illumination en Nintendo. De animatiefilm deed het wereldwijd enorm goed in de bioscopen en werd snel een van de best bezochte films van dat jaar en best opbrengende animatiefilms ooit. Het was dus vooral een kwestie van tijd voor Nintendo officieel een vervolg zou aankondigen.

Dat hebben ze vandaag gedaan op Mario dag. De film heeft nog weinig details, behalve dat de film weer door Miyamoto en Chis Meladandri geproduceerd gaat worden. Matthew Fogel de schrijver van de eerste film keert ook weer terug. De directie ligt bij Aaron Horvath en Michael Jelenic. Tot slot is er al een geplande releasedatum. De film moet op 3 april 2026 verschijnen in verschillende landen. In sommige landen zal die later die maand verschijnen.