Nintendo kondigt releasedata Paper Mario en Luigi’s Mansion aan

Nintendo heeft vandaag twee data bekend gemaakt voor aankomende titels.

Het is vandaag 10 maart, een dag die in een aantal landen wordt opgeschreven als Mar10, en dus is het weer tijd voor Mario Day. Nintendo heeft vandaag een korte video online gezet waarin ze de nieuwe Illumination-film aankondigen, maar dat is niet alles. Zo kondigen ze ook kort de releasedata aan van twee games. Zo zal Paper Mario: The Thousand-Year Door op 23 mei verschijnen. Luigi’s Mansion 2 HD verschijnt op 27 juni. Hiermee zijn afgezien van Metroid Prime 4 alle aangekondigde Switch-titels voorzien van een releasedatum.