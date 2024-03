[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 11

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Contra: Operation Galuga

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 12 maart 2024

Contra: Operation Galuga is een beetje vreemd, want het is een oude nieuwe game. Het vertelt het verhaal van de originele Contra op de NES, maar de game eromheen is vrijwel compleet vernieuwd. Het zijn namelijk niet alleen de graphics de zijn opgepoetst, ook zijn er nieuwe levels en bazen toegevoegd. En dat niet alleen, de wapens hebben een update gekregen, er zijn nieuwe game-mechanics en er zit een volledig nieuwe co-op modus in. Je moet de game natuurlijk wel met zijn tweeën kunnen spelen! In de arcade Mode kun je zelfs met zijn vieren losgaan op de vele vijanden! Dus ren, spring en schiet je een weg door acht levels met behulp van een verwoestend arsenaal. Weet jij de Galuga-eilanden en zelfs de complete mensheid te redden?

Garden Life: A Cozy Simulator

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 14 maart 2024

In Garden Life komen gaming en tuinieren bij elkaar in een game waar jij je eigen tuin moet beheren. Het doel is om je tuin zo mooi mogelijk te maken, uit te breiden en opdrachten uit te voeren. Hierbij wordt geen grid structuur gebruikt, waarin je voorwerpen alleen binnen bepaalde vakjes moet plaatsen, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn. Verder is de game is ontworpen door echte experts op het gebied van tuinieren, die de game zo realistisch mogelijk hebben gemaakt. Wij mochten de game afgelopen Gamescom al eens proberen. Benieuwd geworden naar deze ervaring? Onze hands-on kun je hier lezen.

Kingdom Come Deliverance – Royal Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 15 maart 2024

Kingdom Come: Deliverance is een open world RPG waarin je een groots avontuur in het Heilige Roomse Rijk beleefd. Jij speelt Henry, de zoon van een smid. Te midden van een burgeroorlog zie je hulpeloos toe hoe je dorp bestormd en je familie afgeslacht wordt. Jij weet aan de aanval te ontsnappen en pakt het zwaard op om te leren terugvechten. Wreek de dood van je ouders, bestrijd invasies, voer ingrijpende missies uit en maak keuzes met verreikende gevolgen. Verken prachtige kastelen, diepe wouden, opbloeiende nederzettingen en andere realistische locaties in Bohemen!

Wat verder verschijnt in de week van 11 tot en met 17 maart :

11 maart: Death of a Wish

11 maart: Finger Soccer League

11 maart: English Tracing Book

11 maart: Paradiso Series Bundle (Death of a Wish + Lucah: Born of a Dream)

12 maart: Empty Shell

12 maart: Passing By – A Tailwind Journey

13 maart: The Jeff Minster Story: Llamasoft

13 maart: Cybertrash STATYX

13 maart: Violet Wisteria

14 maart: Star Wars Battlefront – Classic Collection

14 maart: Garden Life: A Cozy Simulator – Garden Party Edition

14 maart: Lawn Mowing Simulator

14 maart: Lawn Mowing Simulator – Landmark edition

14 maart: Death Trick: Double Blind

14 maart: Gylt

14 maart: Dungeon Drafters

14 maart: Pool Blitz 6

14 maart: Highwater

14 maart: Pogo Joins the Circus

14 maart: CarX Highway Racing

14 maart: Lazriel: The Demon’s Fall

14 maart: Match Village

14 maart: UNABLES

14 maart: Air Traffic Sim

14 maart: Rebel Transmute

14 maart: Monster Tribe

14 maart: Escape Game: The Abandoned Hospital

14 maart: Sphinx – Riddles of the Nile

14 maart: Pull the Pin

14 maart: Tiny Tales: Heart of the Forest

14 maart: Balloony

14 maart: Simple Number-based Color Sense IQ Test

14 maart: Sushi Battle Rambunctiously

14 maart: EGGCONSOLE YS II PC-8801mkIISR

14 maart: Capybara, Ducks, Rats and Bananas Bundle

15 maart: PJMasks: Power Heroes Mighty Alliance

15 maart: MLB The Show – 24MVP Edition

15 maart: MLB The Show – 24 Digital Deluxe Edition

15 maart: Rainbow Moon

15 maart: Rainbow Moon + Rainbow Skies Strategy RPG Bundle

15 maart: Dreamland Solitaire: Dragon’s Fury

15 maart: Orion Haste

15 maart: Hot Rider: Racing Simulator

15 maart: Baron of Blood

15 maart: Cozy Hamlets

16 maart: Dog Racing – Lovely Pet Friends Paw

16 maart: Truck and Forklift Logistic Simulator

17 maart: Sky Runners Infinite: Parkour

