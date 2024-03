[Sfeerverslag] Super Nintendo World

Een dag in Super Nintendo World is een dag om nooit te vergeten!

Een lange wens ging deze voorjaarsvakantie in vervulling. Ik bracht een bezoek aan Super Nintendo World in Universal Studios Hollywood! MAR10 Day leek mij een perfecte dag om hier iets over te schrijven. Benieuwd naar wat ik ervan vond? Lees dan snel verder.

Alles ziet er geweldig uit

Bij binnenkomst in Universal Studios Hollywood word je eigenlijk overweldigd door allerlei verschillende franchises. Denk aan Harry Potter, Transformers, Kung Fu Panda en natuurlijk Nintendo. De omgevingen die daaromheen zijn gebouwd zien er eigenlijk allemaal geweldig mooi uit. Ik was echt onder de indruk van het nagemaakte Zweinstein, het kasteel uit Harry Potter, bijvoorbeeld. Het hoogtepunt was echter Super Nintendo World, want wat zag dat er fantastisch uit. Er zat zoveel detail in alle omgevingen die waren nagebouwd. Op de foto’s is dat deels te zien, maar eigenlijk zou iedereen het zelf eens moeten beleven.

Het bijzondere is dat veel onderdelen ook daadwerkelijk bewegen. Zo beweegt het rode schild heen en weer, lopen Goomba’s steeds rond en de Twhomp valt echt naar beneden. Het maakt de wereld in Super Nintendo World heel levendig. De speciale Power-Up Band geeft deze bewegende wereld ook betekenis. Je kunt namelijk met allerlei voorwerpen iets interactiefs doen. Zo kun je muntjes verzamelen onder een geel vraagtekenblok of via korte minigames punten verzamelen. Erg leuk om als kind te doen, maar persoonlijk vond ik het als volwassene niet echt de moeite waard.

Weinig attracties

Het bleek een opmaat te zijn voor de verdere activiteiten in deze prachtig vormgegeven wereld. Alles ziet er levensecht uit en is ook erg interactief. Helaas is er buiten deze kleine spelletjes echter niet zoveel te doen. De enige echte attractie was Bowser’s Challenge. Een Mario Kart-attractie in combinatie met een AR-bril. Het was echt het wachten waard, want wat was dit een gave ervaring. Het was lastig (en ook niet toegestaan) om foto’s of video’s te maken, maar het is ook geen attractie waarbij je daar iets aan hebt. Zoek vooral eens op YouTube naar mensen die er speciaal een video over hebben gemaakt, alleen zitten daar natuurlijk wel spoilers in.

Voor bezoekers die van achtbanen of ‘rides’ houden, valt Super Nintendo World wellicht wat tegen. Bowser’s Challenge is dan eigenlijk het enige wat er is. Daardoor waren de wachttijden ook gigantisch, zelfs voor een periode als de voorjaarsvakantie. Het was namelijk echt niet druk in het pretpark, maar voor deze Mario Kart-beleving moest ik toch al gauw 90 minuten wachten. Toch was er nog één andere plek die je zeker niet mag overslaan.

Reserveren voor restaurant in Super Nintendo World

Het Toadstool Café is een echte aanrader, alleen is reserveren een must. Ik had het ongelooflijke geluk dat er op de dag zelf nog wat plekjes vrijkwamen. Daar heb ik wel heel vaak voor op refresh moeten drukken in de speciale omgeving op de Universal Studios-website. De gerechten die worden aangeboden zijn stuk voor stuk odes aan Super Mario. Van een prachtige salade tot een oogstrelend toetje, alles ziet er zo mooi uit. Daarnaast smaakten mijn gerechten ook heerlijk!

In het café hoef je jezelf ook niet te vervelen. Op de muren worden allerlei beelden geprojecteerd. Toads die aan het werk zijn als kok, Bowser die probeert jouw gerecht te stelen en ga zo maar door. Het restaurant werkt dus met tijdsloten die iedere ochtend worden vrijgegeven. Heel soms, zoals in mijn geval, komen er op de dag zelf nog wat plekjes vrij.

Conclusie

Lopen door Super Nintendo World is al een beleving op zich. Alles ziet er levensecht uit en het voelt echt even alsof je onderdeel bent van de wereld uit Super Mario. Ik had het geluk dat het niet te druk was, waardoor ik alles op mijn gemak kon bekijken en ervaren. De minigames zijn leuk om te doen, maar voegden voor mij niet zoveel toe. Ik had zo’n park graag vijftien jaar geleden willen hebben. Als volwassene is het vooral genieten van de omgeving en uiteraard de enige attractie; Bowser’s Challenge. Iedereen die de kans heeft om er naartoe te gaan, raad ik aan om er genoeg tijd voor vrij te maken. Vergeet daarnaast niet om in de vroege ochtend een reservering te maken voor het Toadstool Café. Ik heb echt ontzettend genoten van Super Nintendo World. Zou jij er een tussenstop maken of doet het jou niet zoveel?