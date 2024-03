Valiant Hearts collectie speelbaar op de Nintendo Switch

Wil je meer te weten komen over de Eerste Wereldoorlog?

Een paar dagen geleden verscheen de launchtrailer van Valiant Hearts: Coming Home. De sequel op een hartverscheurend avontuur.

Beleef de Eerste Wereldoorlog vanuit een uniek perspectief

Als je op een speelse manier meer wilt leren over de Eerste Wereldoorlog, dan zijn deze games zeker de moeite waard om te bekijken. In Valiant Hearts: The Great War en het pas uitgekomen tweede deel Coming Home word je meegenomen in de wereld van toen. Een kapotgeschoten wereld met hartverscheurende verhalen. In beide games gaat het om fictieve verhalen, maar de omgevingen en historische achtergronden blijven overeind.

De unieke artstijl, wat veel wegheeft van een bewegend stripboek, past goed bij het te vertellen verhaal. Laat je meevoeren langs historische locaties en veldslagen in Valiant Hearts: Coming Home. Nog beter is echter misschien wel de bundel, waarbij je ook toegang krijgt tot het eerste deel. Ga jij aan de slag met deze games?