Dr. Mario, Mario Golf en Mario Tennis komen naar Nintendo Switch Online

Vanaf morgen speelbaar!

Nintendo Switch Online-leden kunnen vanaf morgen aan de slag met maar liefst drie nieuwe titels. Het gaat om de spellen Dr. Mario, Mario Golf en Mario Tennis, welke vanaf morgen speelbaar zijn. Alle drie de titels verschenen in het verleden op de Game Boy. Dr. Mario kennen we nog van de originele Game Boy , terwijl Mario Golf en Mario Tennis uit de tijd van de Game Boy Color komen. In onderstaande trailer staan deze drie klassiekers uitgelicht.

Kijk jij er naar uit om met deze klassiekers aan de slag te gaan? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie.