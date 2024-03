Lunar Lander Beyond landt op 23 april op de Switch

Gebaseerd op de klassieker Lunar Lander!

Een game gebaseerd op de klassieker Lunar Lander komt binnenkort uit op de Nintendo Switch. Afgelopen januari werd er al een prachtige trailer gedeeld. Echter was er op dat moment nog geen sprake van een exacte releasedatum voor Lunar Lander Beyond. Zojuist is onthuld dat de game op 23 april 2024 zal verschijnen.

In Lunar Lander Beyond ben je onderdeel van de crew van de Pegasus Corporation. Samen met je collega’s heb je lastige missies voor de boeg. Zo moet je onder andere spullen afleveren op planeten en kom je onderweg van alles en nog wat tegen. Oh en vergeet niet op je mentale gezondheid te letten, want anders loopt het mogelijk niet zo goed af.

Heb jij vroeger Lunar Lander gespeeld? Hoe lijkt jou deze nieuwe game? Laat het ons weten in de reacties!