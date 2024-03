Nintendo lijkt hun vaste releasedag te veranderen

Niet langer meer op vrijdag naar de winkel voor de nieuwste Nintendo- releases? Het lijkt er in ieder geval op.

Sinds mensenheugenis (in elk geval mijn geheugen) lanceert Nintendo hun games in Europa en Amerika over het algemeen op de vrijdag. Met beperkte uitzonderingen daargelaten en dingen als DLC niet meegerekend tenminste. Echter, vanaf het volgende fiscale jaar lijkt daar een vaste verandering in te komen. Het nieuwe fiscale jaar wat op 1 april begint, heeft op dit moment drie games die door Nintendo worden uitgebracht met releasedata. Endless Ocean Luminous (2 mei), Paper Mario The Thousand-Year Door (23 mei) en Luigi’s Mansion 2 HD (27 juni).

Deze data zijn in tegenstelling tot eerdere releases op een donderdag. De release die deze maand nog verschijnt, Princess Peach Showtime, verschijnt nog wel op een vrijdag. Waarom deze verandering gemaakt is, is niet bekend, maar het is wel opvallend.