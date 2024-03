Sugardew Island komt dankzij Kickstarter naar de Nintendo Switch

Het spel verschijnt als het goed is in het tweede kwartaal van dit jaar!

Kort geleden verscheen Sugardew Island op het platform Kickstarter. Het doel van het Duitse rokaplay was om €30.000 euro op te halen en je gelooft het haast niet, maar dat was binnen een paar dagen al gelukt! Op het moment van schrijven staan er maar liefst 909 mensen achter het project van de uitgever. Gezamenlijk hebben ze al meer dan €40.000 euro aan de game en extra’s uitgegeven. Een exacte releasedatum is er momenteel nog niet, maar rokaplay doet haar best om Sugardew Island het tweede kwartaal van dit jaar uit te brengen.

Sugardew Island is een knus boerderijspel waarin je jouw eigen winkeltje mag beheren. Uiteraard wil je allerlei goederen verkopen en daarom verbouw je gewassen, verzorg je jouw dieren en verzamel je bouwmateriaal. Daarbij is het ook van groot belang dat je de Harmony Tree uiteindelijk zal genezen zodat je het eiland groter kan maken. Daarbij kun je ook nog eens jouw huis en gereedschap verbeteren en de bewoners blij maken met jouw voorwerpen. Gaat het jou lukken om je winkel een groot succes te laten worden?

Ben je benieuwd geworden naar Sugardew Island? Bekijk dan onderstaande trailer!