Het is iedere dag MAR10 Day bij Nintendo

Iedere dag is Mario-dag!

Waarom zou het alleen op 10 maart, MAR10 Dag moeten zijn? Volgens Nintendo mag dat gewoon iedere dag!

Ode aan Mario

In de video die is verschenen op alle sociale media-kanalen is Mario te zien in allerlei titels op de Nintendo Switch. Denk aan Super Mario Odyssey, Super Mario RPG, Mario Party Superstars en ga zo maar door. Het zijn nogal wat games met Mario in de hoofdrol, alleen al op de Nintendo Switch. We zijn erg benieuwd wat de rode loodgieter (en zijn broertje) nog meer voor ons in petto gaan hebben in de toekomst.

Geniet jij ook zo van Mario-games? Of speel jij liever andere franchises van Nintendo? Volgend jaar is er in ieder geval vast weer een MAR10 Day.