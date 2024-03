Monster Hunter Stories komt op 14 juni uit

De remaster van de originele Monster Hunter Stories heeft eindelijk een releasedatum!

Afgelopen maand werd er aangekondigd dat Monster Hunter Stories de overstap maakt naar de Nintendo Switch. Eerder verscheen de game al op de Nintendo 3DS. Ook was er al een vervolg verschenen voor de Switch. Inmiddels hebben we een releasedatum voor deze game. Op 14 juni 2024 komt Monster Hunter Stories eindelijk uit.

Per regio verschilt het in welke vorm de game verschijnt. Zo verschijnt de game helaas in Europa niet fysiek volgens de officiële site. Terwijl in andere regio’s bepaalde versies van de game wel fysiek kunnen verschijnen. Hieronder volgt de lijst voor de Switch-versie in Europa:

Monster Hunter Stories: alleen digitaal in de Nintendo eShop;

Monster Hunter Stories Collection (bevat Monster Hunter Stories en Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin): alleen digitaal in de Nintendo eShop;

Monster Hunter Stories Deluxe Collection (bevat Monster Hunter Stories en Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin inclusief de Deluxe Kit Content van deel 2): alleen digitaal in de Nintendo eShop.

Als je de game vooruitbestelt, dan ontvang je de King en Queen outfit voor Navirou. Daarnaast is er ook een bonus voor wie een savefile van Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin op hun Switch heeft staan. Je krijgt dan namelijk de Mahana Rider-outfit voor Navirou.

Kijk jij uit naar de release? Laat het ons weten in de reacties!