Moet in mei uitkomen.

Drakhar Studio en uitgever Outright Games hebben My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery aangekondigd (via Nintendo Life). Op hun Youtube-kanaal is er al een vrolijke trailer te zien:

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery is een 3D-openwereld-platformgame waarin je met de “Mane six” speelt. Speel alleen of in 2-player-co-op en customize jouw favoriete kleine pony met leuke accessoires. Je kan aan mini-games meedoen en er valt een hoop te verzamelen.

Ben jij een fan van My Little Pony? Dan zul je verrast zijn met het nieuws dat je niet lang op deze game hoeft te wachten. My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery moet namelijk verkrijgbaar zijn vanaf 17 mei 2024.

