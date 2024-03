Stardew Valley 1.6 staat voor de deur

Na lang wachten lijkt het dan bijna zo ver te zijn!

Fans van Stardew Valley kijken al een hele tijd reikhalzend uit naar de langverwachte 1.6-update. Ook hier bij Daily Nintendo hebben we er al diverse artikelen aan gewijd, want ook wij zijn razend benieuwd! Gelukkig houdt ontwikkelaar ConcernedApe zijn fans trouw op de hoogte, wat betekent dat we eigenlijk niet uitgepraat raken over de aankomende nieuwe content.

First things first: de diehard fans wisten dit waarschijnlijk al, maar er is ein-de-lijk een releasedatum bekendgemaakt! Het addertje onder het gras is dat deze alleen voor de pc-versie geldt. Wij Nintendo-liefhebbers moeten dus nog even geduld hebben, maar ConcernedApe verzekert fans ervan dat de update ‘zo snel mogelijk’ ook naar de versie voor consoles en mobiel zal komen. Voor pc-gamers is het in ieder geval bijna zo ver: vanaf 19 maart is de update beschikbaar.

It's the 8th anniversary of Stardew Valley. Thank you for all the support over the years! Today I am announcing the PC Release date for the 1.6 update: –March 19th–. Console & Mobile will follow as soon as possible. pic.twitter.com/dMEFydjSqC — ConcernedApe (@ConcernedApe) February 26, 2024

In onze eerdere artikelen hebben we al eens uiteengezet wat we zoal kunnen verwachten, zoals nieuwe festivals, meer late-game content, nieuwe items en zelfs een nieuw boerderijtype. En laten we niet vergeten dat we onze huisdieren straks een hoedje kunnen laten dragen! Het laatste nieuws is dat de ontwikkelaar het eenvoudiger heeft gemaakt om je waardevolle fruitbomen eenvoudiger te verplaatsen. Komt goed van pas als je jouw boerderij een makeover wilt geven en daarvoor je bomen moet opofferen.

ConcernedApe heeft niet stilgezeten. Naast deze grote update komt er een Stardew Valley-concerttour aan, en een officieel kookboek. En nu hij ver klaar is met 1.6 kan hij zich weer storten op die andere game waar hij mee bezig is: Haunted Chocolatier. Zou deze man ook wel eens slapen?

