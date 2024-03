The Pokémon Company heeft Pokémon Works opgericht

Een nieuw geheimzinnig bedrijf van Pokémon is uit de doeken gedaan. Pokémon Works is vorige week geopend.

Er is een nieuwe dochteronderneming opgericht door The Pokémon Company. Deze dochteronderneming is vorige week geopend, maar het trademark is gisteravond ontdekt. Pokémon Works is geregistreerd in Shinjuku Tokyo en opvallend genoeg in hetzelfde gebouw als ILCA. Deze laatstgenoemde heeft onder andere de gemengd ontvangen Brilliant Diamond & Shining Pearl ontwikkeld.

Waar Pokémon Works voor is bedoeld is nog compleet onbekend. Het kan dus zijn dat ze ondersteuning gaan bieden bij ontwikkeling van games, maar kan ook een compleet andere insteek krijgen. Het is dus even afwachten wat er aangekondigd gaat worden. Let wel op dat als ze al ondersteuning gaan bieden bij de ontwikkeling van console games dat er waarschijnlijk geen/weinig invloed op de aankomende Legends Z-A zal zijn.