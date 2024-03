Charizard in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Mighty Charizard keert terug voor een aantal dagen!

Het is tijd voor de derde en laatste ronde van het Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet en Violet. Vanaf nu tot maandag 18 maart 2024 om 00:59 uur staat de laatste ronde op de planning. Je kan gedurende deze periode Mighty Charizard vinden in 7-star Raids. Mighty Charizard zal hetzelfde zijn als de vorige keer toen in 2022. Heb je hem toen al gevangen, dan kan je hem nu niet vangen. Charizard zal de Mightiest Mark hebben met als Tera-type Steel. Zoals altijd met dit soort Raids kan je de Pokémon slechts eenmaal vangen.

Je kan de Raids op de map herkennen aan hun speciale aura. Om toegang te krijgen tot deze events moet je wel het nieuwste Poké News ophalen. Daarvoor moet je in de game met internet verbinden. Voor de 7-star Raids moet je het verhaal en post game uitgespeeld hebben om überhaupt Black Crystals te kunnen vinden. Wel kan je via andermans Raid meedoen.

Ben jij blij met de terugkomst van Charizard?