Crypt of the Necromancer brengt DLC naar de Switch

Crypt of the Necromancer krijgt zijn geliefde update op de Nintendo Switch!

Wat niemand zag aankomen is toch gebeurd. Ontwikkelaar Brace Yourself Games brengt de DLC, genaamd SYNCHRONY, naar de Nintendo Switch! Benieuwd wat er allemaal nieuw is in Crypt of the Necromancer?

Veel content, weinig bijbetalen

Het DLC-pakket SYNCHRONY brengt veel extra content naar de game. Een ritmische rogue-game. Op z’n zachtst gezegd biedt het genoeg uitdaging voor een aantal uurtjes. Met de toevoegingen van deze update komen daar nog flink wat extra uren bij. Zo heb je de beschikking over drie nieuwe personages, Suzu, Klarinetta en Chaunter met ieder hun eigen kwaliteiten. Verder is er online multiplayer toegevoegd, waarbij je ook spelers van andere consoles tegen kan komen. Tot slot zijn er nieuwe wapens, gebieden en kun je zelfs gebruik maken van verschillende mods om de gameplay naar je eigen hand te zetten.

Vorig jaar verscheen deze update al op andere consoles, maar gelukkig komt de Nintendo Switch nu ook in dat rijtje. Speel jij Crypt of the Necromancer?