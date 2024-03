Gratis DLC voor Venba is nu beschikbaar op de Nintendo Switch

Dankzij een in-game kookboek kun jij nu alle gerechten maken uit Venba!

Misschien heb je wel eens gehoord van Venba. Dit spel werd eind 2022 aangekondigd tijdens een Indie World-presentatie en is vanaf 31 juli 2023 te spelen op Nintendo’s hybride console. Begin dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat de game DLC zou krijgen, waardoor jij zelf alle gerechten uit deze titel in het echte leven kan bereiden. Vandaag is het dan eindelijk de dag, want de gratis DLC is vanaf nu middels een update te downloaden. Tevens is het kookboek niet het enige wat aan de game is toegevoegd. Terwijl je aan het koken bent kun je namelijk via de in-game radio luisteren naar alle muziek uit Venba inclusief vier nieuwe liedjes.

Venba is een spel waarin je kookt, maar dan in combinatie met verhalende elementen. Na een recente emigratie van India naar Canada probeert de moeder van het gezin, de Indiase keuken te herontdekken. Familierecepten worden een nieuw leven ingeblazen en traditionele gerechten krijgen een werelds sausje. Het gaat echter niet alleen maar om koken in deze game. Thema’s als liefde, verdriet en andere gezinsproblematiek komt ook aan bod. Daarbij wordt het spel verder nog ondersteund door een mooie soundtrack, welke is geïnspireerd op Indiase musicals.

Ga jij binnenkort zelf aan de slag in de keuken en gerechten maken zoals Puttu, Rasam en Chicken Fry? Laat het ons dan weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!