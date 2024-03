Switch-versie Penny’s Big Breakaway is binnenkort speelbaar met 60 beelden per seconde

Dankzij een update die onderweg is!

Na het kijken van de Nintendo Direct: Partner Showcase van afgelopen februari konden we meteen aan de slag met Penny’s Big Breakaway. Echter was de framerate tijdens de lancering van het spel niet meer dan 30 fps, maar daar gaat verandering in komen. Gameprogrammeur Christian Whitehead heeft namelijk via het platform X laten weten dat er een update aan zit te komen die framerate van de game verdubbeld naar 60 beelden per seconde. Op die update hoeven spelers trouwens niet heel lang meer te wachten, want er hoeft alleen nog maar gewacht te worden op goedkeuring. De keuze voor 30 beelden per seconden blijft ook bestaan, al zal er dan als extraatje anti-aliasing worden toegevoegd. Uiteraard zal de update ook wat vervelende bugs weghalen.

In Penny’s Big Breakaway haal je samen met Penny en Yo-Yo alle trucs uit de kast voor het perfecte optreden. In dit platform-avonturenspel zal je door maar liefst 40 levels, welke verdeeld zijn over 11 kleurrijke werelden, moeten rennen, slingeren en stunten. Dit doe je natuurlijk met een reden, want de Emperor heeft namelijk een gigantisch pinguïnleger achter jou aangestuurd. Verder kent deze game ook nog eens een Time Attack-modus, die jouw speedrunskills op de proef zullen stellen. Gaat het jou lukken om uit handen te blijven van de Emperor?