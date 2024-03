Gameplaybeelden Contra: Operation Galuga

Krijg alvast een indruk van deze nieuwe oude game.

Contra: Operation Galuga verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch. Deze nieuwe versie van een oude game brengt veel nieuwe dingen met zich mee, zoals verbeterde graphics, extra levels, eindbazen en wapens. Om je alvast een beeld te geven van deze run-and-gun’er heeft youtube kanaal Handheld Player nu een video online gezet met zo’n half uur aan gameplaybeelden. Hierin wordt het eerste gedeelte van de game laten zien. Benieuwd geworden? Je kunt de beelden hieronder bekijken.

Contra: Operation Galuga is een nieuwe versie van een oude game. Het vertelt het verhaal van de originele Contra op de NES, maar de game eromheen is vrijwel compleet vernieuwd. Het zijn namelijk niet alleen de graphics die zijn opgepoetst, ook zijn er nieuwe levels en bazen toegevoegd. En dat niet alleen, de wapens hebben een update gekregen, er zijn nieuwe game-mechanics en er zit een volledig nieuwe co-op modus in. In de arcade Mode kun je zelfs met zijn vieren losgaan op de vele vijanden! Dus ren, spring en schiet je een weg door acht levels met behulp van een verwoestend arsenaal. Weet jij de Galuga-eilanden en zelfs de complete mensheid te redden?