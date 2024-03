Ogerpon in de spotlight met Pokémon TCG Twilight Masquerade

Verzamel en vecht met nieuwe Pokémon uit Kitakami met Pokémon TCG Twilight Masquerade.

Deze maand komt Temporal Forces uit voor het Pokémon Trading Card Game, maar vanaf mei zal de volgende set beschikbaar komen. Op 24 mei zal Twilight Masquerade in de winkels komen te liggen. In deze uitbreiding gaat een focus liggen op Pokémon die in de eerste DLC voor Scarlet & Violet te vinden zijn. Zo zullen onder andere Ogerpon, Okidogi, Munkidori, Fezandipiti en meer hun opwachting maken.

Ogerpon krijgt in deze set maar liefst vier verschillende ex-kaarten. Iedere kaart heeft een andere Tera Type welke gebaseerd is op één van zijn vier maskers. Door middel van een speciale Item-kaart, Ogre’s Mask, kun je tijdens het spelen een weggelegde Ogerpon ex wisselen met de Ogerpon ex in het spel. Alle kaarten, damage counters blijven bij deze echter wel op de nieuwe kaart zitten. Het is dus vooral een tactische move om je Pokémon van type te veranderen. Of als je gebruik wilt maken van één van de andere aanvallen/vaardigheden. Naast de ex-kaarten is er ook een normale Ogerpon. Alle de vier ex-kaarten, de Item-kaart en normale Ogerpon zijn al officieel onthuld. Deze zie je hieronder.

De volledige set bevat 6 ACE SPEC Rare Trainer- en Special Energy-kaarten. Deze kaartsoort is sinds Temporal Forces weer onderdeel van het spel. Maar ook 7 ex- en 7 Tera ex-kaarten. Vier van de Tera ex-kaarten zijn dus Ogerpon. Verder kun je nog 21 Illustration Rare-, 11 Special Illustration Rare- en 6 Hyper Rare Gold-kaarten vinden in de set.

Twilight Masquerade zal verkrijgbaar zijn in losse boosters, Elite Trainer boxen en speciale collecties. Vanaf 11 mei kunnen spelers al meedoen aan speciale prerelease-toernooien. Natuurlijk wordt de set ook toegevoegd aan Pokémon TCG Live. Dit zal op 23 mei gebeuren.