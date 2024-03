Pokémon Legends: Z-A-teaser gevonden in Scarlet/Violet

De connectie tussen Paldea en Kalos.

Op 27 februari kregen we eindelijk de aankondiging dat Pokémon Legends een vervolg krijgt. Onder de naam Pokémon Legends: Z-A gaan we op avontuur in Lumiose City, de hoofdstad van de Kalos-regio uit Pokémon X en Y. Maar nu leren we van Eurogamer dat er een leuke connectie is tussen deze game en Pokémon Scarlet en Pokémon Violet.

In bovenstaande trailer zien we dat Lumiose City volledig vernieuwd wordt. En wat blijkt? De cryptische teksten in de trailer zijn ook te vinden in Scarlet en Violet. Redditor KyleLaverre ontdekte de easter egg (net op tijd voor Pasen!):

De tekst op de documenten in de teaser komt overeen met de tekst bij de gebouwen in Levencia. Gebouwen die volgens de lokale bewoners daar van het bedrijf Paldea Realty moeten zijn; een groot vastgoedbedrijf in Paldea. Het ziet er dus naar uit dat dit bedrijf de leiding heeft over het moderniseren van Lumiose City.

Aangezien Paldea is gebaseerd op Spanje en Kalos op Frankrijk, zouden de twee regio’s dus best een connectie met elkaar kunnen hebben. Wat vind jij van deze easter egg? Laat het weten in de comments.