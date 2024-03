Probeer Vampire Survivors voor een week lang gratis uit met Games op Proef

Ga jij vandaag aan de slag met Vampire Survivors?

Elke maand kunnen Nintendo Switch Online-bezitters geheel zonder extra kosten aan de slag met een leuk spel. Zo kregen we vorige maand bijvoorbeeld nog de kans om EA SPORTS FC 24 gratis uit te proberen. Inmiddels is het weer tijd voor een nieuwe game, die al een aantal maanden te spelen is op de Nintendo Switch. Ik heb het hier over Vampire Survivors, een titel van ontwikkelaar en uitgever poncle!

Vampire Survivors is een horrorspel met roguelite-elementen waarin honderden wezens op je af worden gestuurd. Daarom is het aan jou de taak om deze vele wezens neer te halen. Terwijl je dit doet zul je tegelijkertijd edelstenen en voorwerpen moeten oprapen. Uiteraard zijn er ook power-ups aanwezig die je zullen helpen tijdens de gevechten. Verder is de game lokaal zowel alleen als samen met vrienden te spelen. Gaat het jou lukken om te blijven leven?

Het spel Vampire Survivors gaat normaal gesproken voor een bedrag van €4,99 over de toonbank, maar is vanaf nu tot 21 maart 23:59 uur volledig gratis te spelen. Wees er dus vooral snel bij en download de game vandaag nog in de Nintendo eShop via de Games op Proef-downloadknop. Bovendien ontvang je maar liefst 100 platina punten als je deelneemt aan dit evenement (en dat geheel gratis!). Deze punten kun je vervolgens gebruiken om afbeeldingstukjes te ontvangen, welke je kunt combineren tot jouw eigen profielafbeelding voor de Nintendo Switch.