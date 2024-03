[Review] Unables – De wereld op z’n kop…

...en de zijkanten.

Unables speelt zich af in een cartoonwereld waar iedereen één ding gemeenschappelijk heeft: luiheid. En dat is onpraktisch, want het spel bestaat uit vijftien levels waarin verschillende missies moeten worden behaald. Gelukkig heeft ontwikkelaar 9unz een oplossing bedacht. Als je de mensen niet in beweging kan krijgen, waarom beweeg je dan niet gewoon het level zelf? In deze review lees je hoe dat uitpakt!

Moderne nostalgie

Ken je ze nog van vroeger? Van die kleine, plastic doosjes met daarin een balletje en een doolhof? Door het doosje te bewegen, moest je proberen een balletje door het doolhof heen te loodsen. Dat is ook het idee achter Unables: door het level te draaien, beweeg je de personen en voorwerpen naar de juiste plek. Met de linker joystick kun je het level bewegen terwijl je het met de rechter joystick om zijn as draait. Verder heb je nog de mogelijkheid in te zoomen en een ‘speciale kracht’ te activeren die elk level anders is. En naast de moderne, kleurrijke uitstraling word je in dit spel ook begeleid door een verteller. Deze geeft een korte, komische introductie bij elk level en levert commentaar op elke missie die je haalt.

Elk level heeft een eigen thema. De makers hebben hier duidelijk hun best gedaan om lekker gevarieerde en creatieve settings te bedenken. Zo moet je de ene keer het ochtendritueel van een luie bankhanger uitvoeren, terwijl je de andere keer Dracula op zijn bruiloft voorbereidt of gevangenen helpt ontsnappen. Zoals je hieronder kunt zien, staan in elk level je missies rechtsonder in het scherm. Deze corresponderen (meestal) met de gele vakjes die je in een level ziet verschijnen. Zo moet je in het onderstaande level (dat toevallig ook een echte doolhof heeft) een aantal gekleurde knoppen indrukken voordat je richting het kasteel kan. Maar je hebt ook een level in een bus, waar je onder meer hooligans de bus uit moet werken. En in een dino-level moeten de dino’s elkaar ook bevochten hebben voor je klaar bent.

CHAOS

Nu zijn sommige levels op zichzelf al uitdagend om te voltooien. Maar als je nieuwe levels wilt vrijspelen, dan moet je dit ook nog eens binnen een minuut doen! Afhankelijk van het aantal missies dat je binnen de tijd haalt, kun je tot drie sterren verdienen. Om je op weg te helpen, is er wel een easy mode waar je zonder tijdslimiet kunt oefenen. Daarna is het in hard mode tijd voor het echte werk en moet je zo snel mogelijk je missies halen. In sommige beginlevels kom je er nog wel mee weg door op goed geluk wat te draaien. Maar als je verder komt, is die easy mode toch wel praktisch om even rustig te kunnen kijken wat nou precies de bedoeling is. Naast het behendigheidselement, heeft het spel daardoor ook een puzzelaspect.

Helaas vond ik dat easy mode je ook niet altijd de handvatten geeft om uit te vinden wat er van je wordt verwacht. De missies hebben namelijk geen duidelijke beschrijving. Er staat een plaatje in de rechteronderhoek en meestal een geel vakje in het level dat ermee correspondeert. Maar soms weet je daarna nog steeds niet wat de bedoeling is. Wie/wat moet waarheen? En hoe kom je daar nou? Dat leidt ertoe dat je soms op maar gewoon dingen naar de gele vakjes beweegt, vaak zonder resultaat. Dit werkt frustrerend, vooral als je de rest van het level al wel in de smiezen denkt te hebben.

Daarnaast mis je in sommige levels het overzicht. Dan ga je bijvoorbeeld dood, zonder dat je precies weet waarom. Een korte terugkoppeling van wat er mis ging was daar een goede toevoeging geweest. Of er gebeurt simpelweg te veel. Je verliest de hoofdpersonen uit het oog, of kunt niet goed zien waar je heen moet omdat er voorwerpen of lagen van het level in de weg zitten.

Conclusie

Al met al vond ik de gameplay wisselend. Er waren levels waar me heel duidelijk was wat er van me verwacht werd. Dan vond ik het leuk om in easy mode aan te rommelen totdat ik het gevoel had dingen onder de knie te hebben. Het was dan echt een uitdaging om steeds sneller te worden zodat je het uiteindelijk op hard mode kunt halen. Hier was de kleurrijke en chaotische wereld een toevoeging. En omdat de levels zo verschillen van elkaar, bleef het ook leuk.

Maar soms werd de chaos te veel. In enkele levels had ik gewoon geen idee wat ik verkeerd deed. Dan bleef er steeds een missie over waarbij het plaatje me ook niet duidelijk maakte wat ik nou precies moest doen. Of dan zag ik wel een geel vakje staan, maar wist ik niet wat ik daar mee aan moest. Na een tijdje ben je het doelloos rondschudden dan wel zat. Maar omdat je nieuwe levels moet vrijspelen door genoeg sterren in voorgaande levels te halen, moet je ook door dit soort levels heen.

Als je vroeger dol was op de vergelijkbare plastic speeltjes en het geduld hebt om je vast de bijten in de onduidelijkere levels, is deze game wel wat voor jou. Als chaos je niet aanspreekt, kun je deze titel beter links laten liggen.

+ Leuk concept

+ Goede presentatie met gevarieerde levels

– De missies zijn niet altijd duidelijk

– Sommige levels worden te chaotisch

DN-score: 6,0