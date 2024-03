Sea of Stars krijgt “3 Player Co-Op”

Met z’n drieën op avontuur!

Toen vorig jaar RPG Sea of Stars uitkwam, werd het direct een gigantische hit. De game, die zijn inspiratie vooral haalde uit klassieke RPG’s zoals Chrono Trigger, wist met zijn prachtige retro-graphics menig gamer voor zich te winnen. Inmiddels leren we van Nintendo Life dat de game 5 miljoen exemplaren heeft verkocht en dat we dat binnenkort kunnen vieren met een nieuwe toevoeging: 3-player couch co-op.

Ontwikkelaar Sabotage Studio geeft aan druk te werken aan de update en dat we binnenkort meer nieuws te horen krijgen. Wel hebben we een kleine teaser voorgeschoteld gekregen. In de clip, die zo’n 8 seconden duurt, zien we drie helden door de spelwereld lopen. En hoewel we nog geen beelden hebben gezien van de turn-based combat in deze modus, geeft Sabotage aan met een “Co-op Timed Hits”-mechaniek te komen. Bekijk de korte clip hier:

De functie moet “Single Player+” heten en stelt je dus in staat om de volledige game met 2 extra vrienden te spelen. Wanneer we meer nieuws kunnen verwachten, is niet duidelijk. We kunnen alleen maar hopen dat het niet op 1 april zal zijn…