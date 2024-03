Datamine suggereert een Switch-port van Valorant

De game komt daarnaast misschien ook naar Xbox, PS4 en de Steam Deck

Volgens een datamine van Riot Games komt de populaire free-to-play shooter Valorant in de toekomst wellicht naar de Switch. De datamine werd gedaan door de website PC_Focus, die in de code referenties vond naar diverse andere platformen. Zo zagen vonden zij referenties naar de Nintendo Switch, de PlayStation 4 en de Xbox. Hiernaast stonden hier ook andere bijzondere platformen tussen, zoals mobile en het besturingssysteem Linux. De game zou misschien ook nog naar de Steam Deck kunnen komen Bekijk de X post hieronder:

Valorant might be coming to the Switch, Linux and Steam Deck pic.twitter.com/HinI9rp1Ot — PC_Focus 🔴🏴‍☠️ (@PC_Focus_) March 14, 2024

Valorant is een shooter van Riot Games, de makers van League of Legends. De game is geïnspireerd door Counter-Strike en Overwatch. Hoewel bovengenoemde geruchten sterk hinten naar een Switch-versie is er nog niets officieel bevestigd. Neem de geruchten tot die tijd dan nog maar even met een korreltje zout.

De kans dat de game naar de Switch komt is aanwezig. Riot Games heeft in het verleden de League of Legends spin-off Bandle Tale: A League of Legends Story uitgebracht op de Switch en is Song of Nunu ook in aantocht. Zit jij te wachten op een Switch-port van Valorant of blijf jij de game liever lekker op de PC spelen? Laat het weten in de reacties!