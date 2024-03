Opnames voor Sonic The Hedgehog 3 zijn officieel afgerond

Op 20 december kunnen we van de derde Sonic-film genieten.

Hoewel onze razendsnelle egel op game-gebied de laatste 20 jaar heel vaak op zijn blauwe snufferd is gegaan doet Sonic het op het witte doek juist erg goed. De afgelopen 2 Sonic-film waren beide erg geliefd door fans en critici. Een derde film over de blue blur kon dan ook niet uitblijven. Vandaag heeft James Marsden, die Sonic’s menselijke vriend Tom Wachowski speelt in de film, in een video van het YouTube-kanaal The Playlist aangekondigd dat de opnames voor de film officieel zijn afgerond. In de video wordt James Marsden geïnterviewd samen met mede Hollywood gigant Micheal Keaton over een aankomende film waarin ze te zien zijn. Rond minuut 14 vertelt James over de film.

Hoewel we op dit moment nog erg weinig over het verhaal van de film weten is één ding zeker. Shadow the Hedgehog maakt zijn debuut. Dit werd bekend gemaakt in de post credit scene van de laatste film. Ook in het logo van de film is middels de zwart-rode kleuren de invloed van Shadow duidelijk terug te merken. Ook weten we door de teaser van vorige maand dat Jim Carrey terugkeert als Dr Robotnik. Op 20 december draait het derde deel van de trilogie in de bioscoop. Ren jij dan direct de zaal in? Of wacht jij liever op een streaming release? Laat het weten in de reacties!