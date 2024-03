The Smurfs – Village Party aangekondigd voor de Nintendo Switch

Smurfen maar!

De alom bekende Smurfen keren binnenkort weer terug op de Nintendo Switch. Ditmaal met een game die partygames en avontuur combineert. The Smurfs – Village Party werd zojuist aangekondigd door uitgever Microids en IMPS. Smurfen-fans kunnen de game op 6 juni 2024 verwachten op de Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Om deze aankondiging te vieren is er ook een trailer uitgebracht. Deze kan je onderaan bekijken.

In The Smurfs – Village Party heeft Grote Smurf jouw hulp nodig. Samen met de Smurfen wil hij het beste en mooiste feestje ooit creëren. Maar daarvoor moet je wel wat Smurfen optrommelen in het dorp. En kijk uit, want Gargamel ligt op de loer. Er zijn twee modi waar je uit kan kiezen om te spelen: party mode en adventure mode. In party mode heb je de mogelijkheid om met tot vier spelers samen te spelen in lokale multiplayer. Er zijn in totaal 50 minigames om van te genieten. Dan heb je nog adventure mode waarin je op avontuur gaat door tien verschillende gebieden. Het zal een reis vol quests en langs heel veel bekende Smurfen worden.

