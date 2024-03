Kingdom Come: Deliverance Switch gameplay verschenen

Bekijk hier de eerste 17 minuten van deze realistische RPG!

De Switch versie van de middeleeuwse RPG Kingdom Come: Deliverance is gisteren verschenen. Omdat te vieren heeft het YouTube-kanaal: Nintendo Hall de eerste 17 minuten van de game gedeeld. In deze beelden krijg je een goed beeld van hoe de game draait en presteert op de Switch. Je kunt ze hieronder bekijken.

Kingdom Come: Deliverance is een open world RPG waarin je een groots avontuur in het Heilige Roomse Rijk beleefd. Jij speelt Henry, de zoon van een smid. Te midden van een burgeroorlog zie je hulpeloos toe hoe je dorp bestormd en je familie afgeslacht wordt. Jij weet aan de aanval te ontsnappen en pakt het zwaard op om te leren terugvechten. Wreek de dood van je ouders, bestrijd invasies, voer ingrijpende missies uit en maak keuzes met verreikende gevolgen. Verken prachtige kastelen, diepe wouden, opbloeiende nederzettingen en andere realistische locaties in Bohemen!