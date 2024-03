[DN’s Five] De vijf moeilijkste Mario-levels

De vijf lastigste Mario-levels!

Wat zijn volgens ons de vijf moeilijkste Mario-levels uit de reguliere games? Ik laat hierbij de Super Mario Maker-games buiten beschouwing. Het gaat mij om levels die door Nintendo zelf zijn bedacht. Spelen er al (jeugd)trauma’s op in je gedachten? Lees dan verder als je durft!

5: Super Mario Bros: The Lost Levels/All-Stars – World C3

Een klassieker en nog steeds gehaat onder veel Mario-gamers. Het was lange tijd niet mogelijk om deze game te spelen in Europa of Amerika. De opvolger van Super Mario Bros zou te moeilijk zijn voor mensen buiten Japan. Gelukkig konden we er in 1993 wel mee aan de slag in de vorm van Super Mario Bros All-Stars, een compilatie van verschillende Mario-games. Onderstaand level wordt gezien als één van de lastigste levels uit die tijd. Ben jij het daar mee eens?

4: Super Mario Odyssey – Long Journey’s End

In mijn ogen, één van de mooiste en leukste Mario-games ooit. Super Mario Odyssey was een rollercoaster met geweldige gameplay en toffe odes aan vroegere games. Het allerlaatste level was daarbij een heftig slotstuk. Ik heb er zeker wel flink wat uren in moeten steken om tot het eind te komen. Heb jij dit level al gehaald?

3: Super Mario 3D World – Champion’s Road

Door de heruitgave van Super Mario 3D World in combinatie met Bowser’s Fury, besloot ik de game weer eens op te pakken op de Nintendo Switch. Na het uitspelen van Bowser’s Fury, stortte ik me volledig op het 100 procent uitspelen van Super Mario 3D World. Aangekomen bij het laatste level, kwam ik er opnieuw achter hoe ongelooflijk lastig dit level was. Met pijn en moeite en wat flashbacks naar de game op de Nintendo WiiU, kreeg ik het gelukkig weer voor elkaar.

2: Super Mario Sunshine – The Pachinko Level

Misschien komt deze wat onverwacht, maar wat heb ik lang gedaan over dit level in Super Mario Sunshine. Mede dankzij Super Mario 3D All-Stars op de Nintendo Switch, kon ik er een tijdje geleden nog eens mee aan de slag. Sowieso doet deze game alles net even anders. De levels met Shadow Mario zijn ook vreselijk, maar dit Pachinko-level heeft me zoveel frustratie bezorgd. Het is bijna niet te doen om Mario op de juiste plek te krijgen. Bovendien, als je alle rode munten hebt gehaald, ligt de zon ook niet voor het oprapen. Het is twee keer gebeurd dat ik na het behalen van de rode munten alsnog de afgrond inging.

1: Super Mario Galaxy 2 – The Perfect Run

Deze staat vast heel hoog op veel van jullie lijstjes. Wat was dit een ongelooflijk lastig level. Vooralsnog kan ik het alleen nog opmaken uit mijn herinneringen van toen. De game is namelijk (nog) niet speelbaar op de huidige consoles. Ik zal er niet teveel woorden aan vuilmaken, bekijk onderstaande beelden maar.

Nou, kom maar door met levels die in deze lijst hadden moeten staan. Klopt mijn DN’s Five een beetje of mis ik echt nog een aantal lastige Mario-levels?