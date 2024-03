Redgar: The Space Viking komende week te spelen

Top-down shooter meets roguelike in Redgar: The Space Viking.

Vanaf komende week is het assortiment Switch-games weer een top-down shooter rijker. Bonus Stage Publishing en Kamara Creations hebben aangekondigd dat hun nieuwe game Redgar: The Space Viking vanaf 21 maart te spelen zal zijn. Hieronder is alvast een gameplaytrailer te bekijken:

Wat kunnen we verwachten? Zoals gezegd is het dus een top-down shooter, maar daar komen de nodige roguelike elementen bij. Elke keer dat je doodgaat, begin je het level met andere wapens. Elke restart vereist dus een nieuwe aanpak! Ga je voor een voorzichtige, stealthy aanpak, of storm jij al schietend op de vijand af? Je kunt echter wel je favoriete wapen meenemen uit het vorige level. En wapens, die zijn er genoeg. Je bent niet zomaar een Viking, maar een Ruimteviking. De wapens variëren dus van speren tot plasmageweren.

Jij kruipt in de huid van Redgar, die uit alle macht probeert om zijn familie te redden van het kwaadaardige Stratos X. Het is aan jou om te voorkomen dat zij de wereld overnemen met de hulp van de oude goden. Legendes ontmoeten scifi in deze handgetekende game. Je speelt door 15 hoofdstukken die barsten van de vijanden die nodig een kopje kleiner gemaakt moeten worden. Laat dat maar aan deze strijdlustige Viking over. Sorry, Ruimteviking.

