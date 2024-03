[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 12

Elke week zetten we de releases voor je op een rijtje!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Power of Ten

Prijs in de Nintendo eShop: €10,00 – 22 maart 2024

Power of Ten is een roguelite game waarin je een klein ruimteschip bestuurt. De wereld wordt aangevallen door een gewelddadige armada en jij probeert zoveel mogelijk burgers te redden voordat je verzwolgen wordt door hun vuurkracht. Upgrade je wapens, je schip, vind materialen en ruil met anderen om de uitdagingen die voor je staan te overwinnen. Met 10 verschillende schepen en een steeds veranderend sterrenstelsel vol geheimen ben je daar wel even zoet mee.

Princess Peach: Showtime!

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 22 maart 2024

Opzij Mario, het is tijd voor Peach! In Princess Peach: Showtime! staat eindelijk princess Peach weer eens in de schijnwerpers. In deze actie-avonturen game gaan Peach en haar vrienden namelijk naar het het Sprankeltheater. Het is de bedoeling dat ze hier met z’n allen een voorstelling gaan bekijken, maar Grape en haar Zure Tros stelen uiteindelijk de show. Het optreden, wat dus perfect had moeten zijn, is nu veranderd in een compleet drama. Gaat het jou lukken om samen met prinses Peach de voorstelling te redden? Je zult hiervoor verschillende outfits aan moeten, elk die de vaardigheden van Peach veranderen!

The Legend of Legacy HD Remastered

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 22 maart 2024

The Legend of Legacy is een turn-based RPG die alweer uit 2015 komt. De game kwam toen uit op de Nintendo 3DS en blonk uit om verschillende reden. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit 7 helden, die elk hun eigen verhalen en motivaties hebben. Maar ook het levelen van die personages gaat iets anders dan anders. Hoe sterk je wordt en welke skills je vrijspeelt hangt namelijk af van de posities die jouw helden op het strijdveld aanhouden. Deze HD Remaster heeft naast opgepoetste graphics ook nog een aantal andere extra’s, zoals extra gevechtsrollen.

Wat verder verschijnt in de week van 18 tot en met 24 maart :

19 maart: MLB The Show 24

20 maart: Power of Ten

20 maart: Master Maker 30 Ultimate

21 maart: Hentai Girls Panic

21 maart: Stunt Paradise

21 maart: Krimson

21 maart: Cosmic Hare

21 maart: Western Frontier

21 maart: Special Forces Strike: Tactical Swat Shooter

21 maart: Scott Whiskers in: The search for Mr. Fumbleclaw

21 maart: Mortal Fight: Lethal Revenge

21 maart: Sushi Shot Online

21 maart: Attack of the Karens

21 maart: Paper Dash- City Hustle

21 maart: April’s Diary

21 maart: Sector 98

22 maart: Crypt Stalker

22 maart: Winter in Fairbrook

22 maart: Virtual Girlfriend Dating Simulator

22 maart: Demon Drop

23 maart: Portal Shot Gun Teleport

24 maart: Animal Buddies

25 maart: Reaper Survivors

