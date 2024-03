[Review] Mediterranea Inferno – Een confronterende afdaling naar het innerlijk

Van een reis naar Puglia tot een reis in jezelf.

Toen de trailer verscheen, was het al snel duidelijk. Mediterranea Inferno, de nieuwste visual novel van Santa Ragione en EYEGUYS, zou niet alleen maar uit zonneschijn en regenbogen bestaan. In plaats daarvan graaft dit interactieve leesboek door de trauma’s en demonen van drie vrienden die elkaar voor het eerst sinds de covid-pandemie zien. Benieuwd naar hoe dit uitpakt? Je leest het in onze review.

Claudio, Andrea en Mida waren de ‘Ragazzi del Sole’ van Milaan. De tiener/twintiger-jaren van deze ‘jongens van de zon’ bestonden uit feesten, drank, drugs en mannen: even leek het alsof niets tussen dit drietal in zou kunnen komen. Maar toen de covid-pandemie ook Italië raakte, veranderde hun leven volledig. Als ze na twee jaar weer samenkomen in Puglia, bij het vakantiehuisje van Claudio’s opa, belooft dit daarom een memorabele reünie te worden. Maar door de verschijning van een mysterieus figuur loopt ook dat anders dan verwacht. Deze ‘Madama’ belooft de jongens prachtige fata morgana’s die je diep in je eigen innerlijke wereld laten kijken. En wie er vier weet te verzamelen, zal op de laatste dag van de vakantie naar de hemel opvaren.

Wie zijn de zonnejongens?

Elk personage worstelt met zijn eigen demon. Dit betekent ook dat ze alledrie andere verwachtingen hebben van de vakantie. Claudio is boven alles op zoek naar zijn identiteit. Vroeger was hij de onofficiële leider van hun vriendengroep, maar sinds covid heeft hij die rol niet meer. Wie is hij dan wel? Claudio keek altijd op tegen zijn opa en herkent zich steeds meer in hem. Hij hoopt zichzelf te ontdekken door in de voetsporen van zijn opa te treden. Voor Claudio is deze vakantie bedoeld om terug te keren naar zijn roots en uit te vinden wie hij is.

Andrea daarentegen is helemaal niet met zichzelf bezig, maar juist met zijn omgeving. Voor hem is de verbinding met anderen erg belangrijk, en de twee eenzame jaren vol covid-maatregelen hebben een heftige impact op hem gehad. Hij ziet deze vakantie als een prachtig moment om weer als vanouds met zijn vrienden te gaan stappen en mannen te versieren. Hij smacht ernaar zijn sociale leven te reanimeren.

Tot slot is er Mida. Hij voelde zich niet altijd serieus genomen door zijn omgeving, maar dat is tijdens de pandemie veranderd. Tijdens de lockdown heeft hij carrière weten te maken als bekende Italiaanse mode-influencer. Door deze nieuwe stap voelt hij zich niet meer die jongen van vroeger, maar iemand met echte invloed. Tijdens deze vakantie wil hij graag zijn vrienden laten zien hoe veel hij is veranderd.

Wat zullen we doen vandaag?

Als speler heb je belangrijke invloed op de vakantie van de ‘jongens van de zon’. In de ochtenden en avonden beslis jij wat ze gaan doen. Naar het strand of bij het zwembad hangen? De stad in om de hele nacht te dansen, of naar de vlooienmarkt een dorpje verderop? Waar je heengaat, bepaalt wie fata morgana’s kan krijgen: dus ook wie kans heeft naar de hemel te gaan. Het lastige is daarbij dat je dat elk van deze drie jongens gunt. Duidelijk is dat geen van het drietal perfect is, verre van zelfs. Maar desondanks kun je hun worstelingen begrijpen en is er geen jongen die ‘verlossing’ meer verdient dan de anderen.

Tijdens de fata morgana’s krijg je een steeds beter beeld van waar de jongens nou echt naar op zoek zijn. En deze thema’s zijn universeel: identiteit, je sociale netwerk en invloed en controle zijn hele menselijke onderwerpen waar iedereen zich wel eens mee bezighoudt. Hoewel de ervaringen van deze jongens uitvergroot zijn, is de kans groot dat je jezelf of een ander in het verhaal van een personage gaat herkennen. Daardoor is het nog schrijnender om te zien hoe ze tegen zichzelf, en elkaar, aanlopen. Hoewel het spel afhankelijk van je keuzes verschillende eindes heeft, word je altijd geconfronteerd met de consequenties van je acties. Het is alleen jammer dat je geen goede manier hebt om bij te houden welke eindes je al hebt gezien (en welke er nog zijn!).

Fear and loathing in Puglia

De sterke personages en het overkoepelende verhaal maken van Mediterranea Inferno al een fantastische game. Wie had gedacht dat de corona-ervaringen van drie Italiaanse it-boys zoveel weerklank zouden vinden bij een breder publiek? Ook de manier waarop de uitdagingen van generaties worden besproken, zal bij veel mensen iets los kunnen maken. Maar de stijl van de games doet daar nog een schepje bovenop. Het kleurgebruik en de achtergrondmuziek veranderen perfect mee met de sfeer van het verhaal. Vooral de fata morgana’s zijn bijzonder: deze trippy, bijna religieuze ervaringen zitten vol symboliek en verrassende elementen.

Conclusie

Mediterranea Inferno is een prachtige en confronterende ervaring. Niet alles gaat goed, en dat kan (en hoeft) ook niet altijd. Het leven kan een bende zijn en sommige dingen liggen simpelweg buiten je macht. Maar het is de kunst om ook dan te kijken naar wie jij bent en wat jij wil. En om je te realiseren dat je niet de enige bent. Als je bij het horen van de term ‘arthouse’ al met je ogen gaat rollen, is deze game niets voor jou. Je moet wel houden van dit soort confronterende, surrealistische verhalen. Maar de thema’s die besproken worden, en de manier waarop, zijn zo uniek dat het dit spel echt de moeite waard maakt. Deze makers ga ik zeker in de gaten houden!

+ Sterk verhaal

+ Prachtige stijl

– Geen manier om je eindes ‘bij te houden’

DN-score: 9,0