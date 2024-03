Dit level is nog nooit gehaald in Super Mario Maker

Het moeilijkste level van Super Mario Maker op de Nintendo WiiU.

Na de aankondiging van Nintendo dat het zijn online functionaliteiten stopt voor Nintendo WiiU en de Nintendo 3DS, proberen veel gamers nog te genieten van de laatste momenten. Hieronder valt de game Super Mario Maker met wel een heel bijzondere eindsprint.

Originele Super Mario Maker heeft nog één level

Op de Nintendo Switch kunnen spelers genieten van Super Mario Maker 2, wat uitkwam in 2019. Hoewel er een soort verhaallijntje is in de game, draait het vooral om het zelf creëren van Mario-levels. Deze levels zijn er in allerlei soorten en maten. Hele eenvoudige waarbij het vooral draait om het speelplezier. Zo zijn er bijvoorbeeld automatische levels met een thema. Spelers hoeven meestal maar één stap te zetten, waarna het level zelf de rest doet. Er zijn echter ook krankzinnig moeilijke levels, waarbij er eentje nooit is uitgespeeld.

Overigens is het zo dat de maker het level zelf ook een keer moet hebben uitgespeeld. Dit is een effectief veiligheidsmiddel om ervoor te zorgen dat gamers niet aan de haal gaan met onmogelijke levels. Het level ‘Trimming the Herbs’ van maker Ahoyoo is het enige level in de originele Super Mario Maker die nog niet is uitgespeeld. Spelers hebben nog maar een paar weken de tijd om dit voor elkaar te krijgen, want vanaf begin april stopt Nintendo met het aanbieden van online functionaliteiten op de Nintendo WiiU. Zou jij dit level uit kunnen spelen?

Later vandaag komt er een DN’s Five over moeilijke levels in reguliere Mario-games. Benieuwd welke wij hebben uitgekozen? Houd de site dan in de gaten!