Brute Bonnet en Iron Hands in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Ga komend weekend de strijd met ze aan!

De afgelopen dagen was er nog een event gaande in Pokémon Scarlet en Violet. Namelijk de herkansing van Mighty Charizard. Zojuist is het volgende Tera Raid Battle-event aangekondigd. Het zal ditmaal niet draaien om een 7-Star Raid, maar om een 5-Star Raid. Voor spelers van Scarlet zal Brute Bonnet verschijnen en Iron Hands voor Violet-spelers. Al met al dé kans om die Paradox Pokémon aan je collectie toe te voegen.

Brute Bonnet en Iron Hands vind je in Area Zero. Echter is Brute Bonnet een Scarlet-exclusive en Iron Hands Violet-exclusive. Doordat je aan Raids van andere mensen mee kan doen, kan je op die manier de Pokémon die normaal niet in jouw game te vinden is vangen. Het event vindt plaats van 22 maart 2024 om 01:00 uur tot 25 maart 2024 om 00:59 uur.

