Whisker Waters verschijnt iets later dan gepland

Gelukkig komt het spel maar zes dagen later uit.

Vorige maand kregen we na een paar maanden gewacht te moeten hebben eindelijk de releasedatum van Whisker Waters. Helaas heeft Merge Games kort geleden het nieuws naar buiten gebracht dat de RPG ietsjes later zal verschijnen. In plaats van vrijdag 19 april is de release van het spel nu verschoven naar donderdag 25 april. De vertraging valt dus wel mee, maar het is in ieder geval goed om rekening mee te houden als je uitkeek naar deze game. Onderaan dit artikel zie je het officiële bericht van de uitgever.

Whisker Waters is zoals genoemd een RPG, maar toch wat anders dan de andere RPG’s. Er is namelijk een unieke en creatieve hengelsport aan het spel toegevoegd. In de semi-open wereld kun je onder andere de wereld verkennen, missies voltooien en natuurlijk ook talloze vissen binnen hengelen. Het leuke aan alle vissen is, is dat ze allemaal een eigen karakter hebben. Hierdoor kan het vangen van de vissen voor een extra uitdaging kan zorgen. Verder kun je ook nog eens geweldige beloningen verdienen, verschillende soorten visgerei ontgrendelen en jouw eigen kat aanpassen naar je eigen smaak. Krijg jij al zin in dit avontuur?