MLB The Show 24 is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer!

Elk jaar verschijnt er traditiegetrouw een MLB The Show-spel op de markt, wat uiteraard ook in 2024 het geval is. Eerder dit jaar werd het honkbalspel aangekondigd en inmiddels hoeven Switch-bezitters niet langer meer te wachten op de game. MLB The Show 24 is namelijk vanaf nu te spelen op Nintendo’s hybride console. De titel is nu te koop en te downloaden via de Nintendo eShop, maar misschien moet jij nog een paar uurtjes wachten voordat de fysieke versie op jouw deurmat ligt.

Ben je er klaar om de show te stelen als honkballer? Dan is MLB The Show 24 misschien wel iets voor jou! In de verhaallijn van het spel ga je namelijk naar het verleden van honkbal om daar de iconische momenten van helden opnieuw te beleven. Uiteraard is dat niet het enige, want je kunt hier ook bouwen aan je loopbaan en ervaring. Op een gegeven moment mag je zelfs de leiding nemen over jouw favoriete team! Verder kun je het online tegen jouw vrienden opnemen, ongeacht op welke console ze spelen. Gaat het jou lukken om wedstrijden te winnen en de grootste te worden?

Ben je benieuwd geworden naar MLB The Show 24? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande releasetrailer!