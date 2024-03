Pokémon Works is een samenwerking tussen ILCA en The Pokémon Company

Meer informatie is verschenen over de geheimzinnige Pokémon Works.

Pokémon Works werd vorige week onthuld, maar er was eigenlijk niets bekend over het doel van het bedrijf. Het enige wat we zeker wisten was dat het support voor games moest gaan leveren en in het gebouw van ILCA zit. Nu is het bekend geworden wie de leidinggevenden zijn van Pokémon Works en dat laat zien dat het een samenwerking betreft tussen ILCA en The Pokémon Company. Het is dus erg waarschijnlijk dat we in de toekomst meer van ILCA gaan zien. Of het losse games gaan zijn of ondersteuning voor Game Freak is dus niet bekend.

De volgende namen hebben de leiding over Pokémon Works:

Takuya Iwasaki (Representative Director of ILCA)

Takanori Sowa (Director of The Pokémon Company)

Masao Iuchi (Supervisor of the local subsidiary ‘Pokémon (Shanghai) Toys Co., Ltd.’)

Satoshi Takamori (Director of ILCA)

Hirohisa Iijima (onbekend)

Hoewel de remakes van Diamond & Pearl erg verdeeld zijn ontvangen heeft ILCA ook aan games als One Piece Odyssey en Sand Land gewerkt met Bandai Namco. Odyssey is redelijk goed ontvangen en de eerste indrukken voor Sand Land waren over het algemeen ook erg positief.