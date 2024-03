Radiant Tale -Fanfare!- verschijnt 27 juni 2024

Het verhaal van Radiant Tale gaat verder!

Tijdens de All Aksys van afgelopen februari werd er onthuld dat Radiant Tale -Fanfare!- naar het Westen zou komen. Fanfare is de fandisk van Radiant Tale, een van de verrassende otome-games van vorig jaar. Lees vooral onze review van die game en laat je betoveren door deze wondere wereld. Redelijk onverwachts heeft Aksys Games vandaag de releasedatum onthuld. Op 27 juni 2024 komt de game uit op de Nintendo Switch.

Zoals normaal gesproken is de game zowel digitaal als fysiek te koop. Binnenkort komen de pre-orders op Aksys EU Online Store beschikbaar. Er zal een online exclusieve versie beschikbaar zijn met de fysieke game en wat extra’s. Zo krijg je er de soundtrack cd van de game bij en acht character cards.

Allemaal leuk en aardig, maar nog belangrijker is wat de game precies inhoudt. De game bevat drie verschillende delen: After Story, If Story en Interlude. In After Story ontdek je hoe het Tifalia is vergaan met elk van de mannen na de eindes in het vorige deel. Persoonlijk vond ik het heel jammer dat Jinnia geen route had in Radiant Tale, maar dat wordt in If Story rechtgezet. En om alles af te sluiten bevat Interlude allemaal korte verhaaltje over dingen die tijdens de originele game zich hebben afgespeeld.

Kijk jij, net als ik, uit naar Radiant Tale -Fanfare!-? Laat het ons weten in de reacties!