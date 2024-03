[Random] Klokkentorens in Amsterdam en Utrecht spelen Lifelight van Super Smash Bros. Ultimate

Lifelight van Super Smash Bros. Ultimate gespeeld door klokkenspellen? Vorige week was het op twee plekken gebeurd.

Als je op vrijdag in Amsterdam of op zaterdag in Utrecht liep, kan het zijn dat je opeens een bekend nummer hoorde van verschillende kerkklokken. Deze speelden namelijk opeens het nummer Lifelight af. Dit nummer wat het officiële themanummer van Super Smash Bros. Ultimate is, werd uit het niets gespeeld in de steden.

Het blijkt dat er een groep studenten is die naar verschillende klokkenspellen in Europa tourt. Deze klokkenspellen worden dan ook bespeeld en blijkbaar zitten er wat Smash-fans in de groep. In onderstaande twee tweets kun je een stukje beluisteren van hoe dat nu klonk.

THE BELLS IN AMSTERDAM JUST PLAYED THE LIFE LIGHT SMASH BROS THEME HOLY SHIT I FEEL LIKE IM GOING CRAZY pic.twitter.com/HoGDbt14Tx — Ozzy (@Ozzmaniac) March 15, 2024