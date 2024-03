SINce Memories: Off the Starry Sky komt onze kant op

Pak de zakdoekjes er maar vast bij voor dit emotionele en romatische verhaal.

Hoewel er in Japan veel visual novels (interactieve leesboeken) worden gemaakt, voelt het soms alsof slechts een fractie daarvan een internationale release krijgt. Gelukkig kunnen fans van het genre altijd op uitgever PQube rekenen wat nieuw materiaal betreft. Zo ook in dit geval! SINce Memories: Off the Starry Sky is een op zichzelf staand deel in de ‘Memories Off’-serie, die al sinds 1999 loopt. Deze game van ontwikkelaar Mages kwam in 2021 uit in Japan. Maar PQube brengt deze romatische visual novel nu ook buiten de landsgrenzen. Benieuwd naar het verhaal? Hier lees je meer!

In SINce Memories ben je student Junya Mizumoto. Zijn studententijd is allesbehalve zorgeloos, hij is namelijk recentelijk zijn broer verloren in tragisch ongeluk. Wanneer Junya een jaar na dato de dood van zijn broer herdenkt, wordt hij geconfronteerd door een mysterieus meisje. Zij zegt tegen hem dat hij degene was die had moeten sterven en verdwijnt vervolgens. Met deze gebeurtenis nog scherp op zijn netvlies, besluit Junya een bijzonder project op te starten: het renoveren van het Hojo landhuis samen met zijn jeugdvriendin Chihaya Hojo. Zal hij tussen de bedrijven door kunnen achterhalen wat de waarheid achter de dood van zijn broer en het mysterieuze meisje is? En uiteraard één van de vijf vrouwelijke hoofdpersonages voor zich kunnen winnen?

SINce Memories: Off the Starry Sky heeft een indrukwekkend team achter zich. Leden hebben onder meer gewerkt aan hits als Steins;Gate 0, Fate/Zero, de Atelier-serie en Chaos;Head. En uiteraard is het ook volledig ingesproken! Het enige vraagstuk blijft wanneer we deze game nou kunnen verwachten. De trailer heeft het namelijk alleen over ‘soon’. Maar, wie de game even op Amazon opzoekt ziet dat de releasedatum daar op 24 september staat. Dit staat niet vast, maar een stip op de horizon is het wel! Nieuwsgierig geworden? Bekijk hieronder de aankondigingstrailer.