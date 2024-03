Tears of the Kingdom Link Figma volledig onthuld

Link uit Tears of the Kingdom heeft binnenkort zijn eigen Figma.

Good Smile Company heeft het complete design van de nieuwe Figma voor The Legend of Zelda onthuld. De Figma is gebaseerd op Link uit Tears of the Kingdom en komt natuurlijk met flink wat accessoires, in elk geval als je de DX-versie neemt. Deze lopen bovendien enorm uiteen. Natuurlijk heeft hij weer verschillende gezichten en handen gekregen, maar daar blijft het niet bij. De figurine komt met drie wapens; Master Sword, Construct Bow en een Rock Hammer. Daarnaast zijn er twee schilden waarvan je het Traveler Shield sowieso kunt combineren met een raket.

Wat bijzonder is, is dat je Link’s bovenlichaam los kunt halen. Hierdoor kun je hem neerzetten alsof hij de ascend gebruikt. Al deze extra’s zitten in de DX-versie, maar als je liever de normale hebt, dan kun je Link aanschaffen met alleen de volgende onderdelen: Master Sword, Hylian Shield, cape, drie extra handen en twee extra gezichten.

In onderstaande slideshow wordt wat ingezoomd op verschillende display mogelijkheden. De laatste slide laat het normale pakket zien. De afbeelding bovenaan het artikel toont de DX-versie. De normale is verkrijgbaar voor ongeveer 65 Euro. De DX-versie zit net boven de 100 Euro.