Him, the Smile & Bloom krijgt Engelse taalondersteuning

Vooralsnog is er geen westerse release aangekondigd.

De laatste tijd zijn otome-fans aardig verwend. Met releases als Radiant Tale, Jack Jeanne, Sympathy Kiss en binnenkort Tengoku Struggle -Strayside- is er genoeg om te spelen. Echter zijn het vaak wel games die pas jaren na de originele Japanse release in het Westen worden uitgebracht met Engelse taalondersteuning. Heel soms komen er van dat soort releases voorbij waarbij dat gelijktijdig is. En nou is er eentje die deels in die laatste categorie valt onthuld.

Hanaemu Kare to & bloom (of in het Engels Him, the Smile & Bloom) van ontwikkelaar MintLip zal niet alleen Japans maar ook Engels ondersteunen. Al is er een addertje onder het gras. De game komt vooralsnog alleen in Japan uit en over een westerse release is nog niet gesproken. Gelukkig is er altijd nog de optie om een fysiek exemplaar te importen of als je de mogelijkheid hebt de game in de Japanse eShop te kopen. Via beide wegen krijg je de Engelse taal erbij en is het gewoon speelbaar op je Switch. De game verschijnt op 8 augustus 2024.

De game is gebaseerd op drama cd-serie 花笑む彼と & bloom. Dat betekent ook dat de game vier Heroines zal bevatten met voor elk eigen Love Interests. Om een idee te krijgen van hoe de game eruitziet kan je onderstaande Japanse trailer bekijken. Mogelijk herken je de stijl wel, want Yuuya van Cupid Parasite en Cafe Enchante heeft eraan gewerkt.