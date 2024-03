Nieuwe PDP Peach-controller licht op in het donker

Speel je volgende potje Mario Kart in stijl.

De laatste tijd staat prinses Peach maar veel in de schijnwerpers. Voornamelijk met Princess Peach: Showtime natuurlijk, dat komende vrijdag uitkomt. Ook PDP weet onze majesteit in het zonnetje te zetten met een gloednieuwe controller: de Grand Prix Peach REMATCH GLOW Wireless Controller. Een hele mond vol! Hij komt op dezelfde dag uit als Showtime, dus vrijdag is een goede dag voor fans van de prinses.

Het design mag er zeker zijn – Peach spat ervan af! De controller lijkt grotendeels op een normale Nintendo Pro-controller en heeft programmeerbare back buttons en een oplaadbare batterij die tot 40 uur speeltijd op zouden moeten leveren. De voornaamste feature van dit exemplaar is echter esthetisch: hij licht op in het donker! Er staat niet voor niets ‘glow’ in de naam natuurlijk. Als de controller lang genoeg is blootgesteld aan daglicht, krijgt hij in het donker een compleet andere look. Waarschijnlijk let je meer op je tv-scherm dan wat je in je handen hebt, maar we kunnen niet ontkennen dat het er wel heel gaaf uitziet! Desondanks kleeft er ook een nadeel aan: motion controls worden niet ondersteund. Dat is dus wel even iets om rekening mee te houden.

PDP brengt naast de controller ook een bijpassende travel case voor je console uit. Ja, ook deze licht op in het donker en is vanaf komende vrijdag verkrijgbaar.