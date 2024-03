Super Smash Bros. Ultimate krijgt tijdelijk nieuwe spirits

Dit keer krijgen Princess Peach: Showtime! en Super Mario Bros. Wonder wat extra aandacht.

Nintendo heeft aangekondigd dat we binnenkort tijdelijk 2 nieuwe spirits krijgen in Super Smash Bros. Ultimate, zo meldt Nintendo Life. Dit keer zijn de spirits gebaseerd op Princess Peach: Showtime! en Super Mario Bros. Wonder:

De spirits zullen vanaf 22 maart 5 dagen beschikbaar zijn. Door deze spirits te verslaan, moet dat ook meer gouden punten opleveren dan je normaal gesproken gewend bent.

De promotie van Princess Peach: Showtime! is logisch, aangezien die game ook verkrijgbaar is vanaf 22 maart. De spirit van Super Mario Bros. Wonder is een leuke toevoeging, maar die game heeft eigenlijk geen promotie nodig. Super Mario Bros. Wonder is namelijk al bijna 12 miljoen keer verkocht!

Start jij vrijdag Super Smash Bros. Ultimate weer op? Of steek jij dat weekend liever in Princess Peach: Showtime!? Laat het weten in de comments.