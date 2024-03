Actie platformer Voidwrought aangekondigd voor de Switch

Ontdek multidimensionale dimensies en vecht tegen krachtige eindbazen in Voidwrought.

Game-uitgever Kwalee en ontwikkelaar Powersnake hebben vandaag Voidwrought aangekondigd. De game mikt op een releasedatum in 2024. De game is aangekondigd in een gameplay trailer, die je hieronder kunt bekijken.

Voidwrought is een razendsnelle platformer met precieze platform actie, gevarieerde vaardigheden en uitdagende eindbaasgevechten. In de game gebruik je krachtige artifacten om je speelstijl mee aan te passen. Evacueer de Grey City om een shrine te bouwen vol loyale volgers. In de game duik je onder de oppervlakte en ontdek je de multidimensionale dieptes. Deze dieptes zijn gevuld met schatten voor worden gezocht door de geleerde, de gezochten en de gestoorden. Doorzoek de gangen van je heiligdom, scheur de lijken van verslagen goden en jaag in de verborgen hoeken van de kosmos om artefacten te vinden die unieke krachten kunnen verlenen.