Bètatest aangekondigd voor Inazuma Eleven: Victory Road

En er is wederom een nieuwe trailer!

Komende week wordt er een wereldwijde bètatest gehouden voor Inazuma Eleven: Victory Road. Afgelopen november werd al aangekondigd dat die test er zou komen, maar nu heeft Level-5 pas bekendgemaakt wanneer hij zal plaatsvinden. Vanaf 28 maart kun je in de game duiken en ontdekken wat je allemaal kunt doen.

Eerder hebben we al kennisgemaakt met de gameplay door middel van de diverse trailers die zijn uitgebracht, zoals deze. Maar het is natuurlijk veel interessanter om het zelf te kunnen ervaren tijdens zo’n test! Wat we op dit moment weten, is dat je online kunt spelen of het tegen de CPU kunt opnemen. Er zijn op dit moment 48 spelers om uit te kiezen, uit de Inazuma All-Stars, National Champs, en Alius Masters. Weet je een wedstrijd te winnen, dan krijg je allerlei concept art voor de game te zien.

Er is ook een Spectator Mode voor wie liever naar online matches kijkt in plaats van zelf speelt, en Level-5 heeft het ook over een aankomende Story Mode gehad. We zullen zien! Tot het zover is, kunnen we wel nog even genieten van wederom een nieuwe trailer in het teken van de bèta, die nog wat gameplay laat zien. Je bekijkt hem hieronder:

Ondanks deze aankomende bètatest is er nog geen releasedatum bekend voor Inazuma Eleven. Hopelijk volgt die dan binnenkort. Voor meer informatie kun je natuurlijk ook terecht op de officiële website.

Ga jij deelnemen aan de test? Laat het ons weten in de comments!