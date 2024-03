Ga vanaf vandaag aan de slag met Across the Obelisk

Ga vanaf vandaag aan de slag met deze bijzondere deckbuilder.

Across the Obelisk is een co-op roguelite deckbuilder die in 2021 verscheen voor de PC. Vandaag is er een trailer naar buiten gekomen waarin bekend is gemaakt dat de game vandaag beschikbaar is voor Nintendo Switch.

Across the Obelisk is een deck building game van Dreamsite Games. Doormiddel van crossplay ondersteuning kunnen Switch en PC spelers groepen vormen en met elkaar spelen. Across the Obelisk geeft een unieke draai aan het deckbuilder genre. De game daagt spelers uit om een party aan te maken met een grote hoeveelheid karakters, deel te nemen in tactische kaart combat en een uniek pad te vinden in een wereld die veranderd op basis van genomen beslissingen. Deze beslissingen zorgen ervoor dat iedere playthrough anders is dan de vorige.

Ben jij van plan om met deze unieke deckbuilder aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!