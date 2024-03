Open wereld game Farewell North krijgt releasedatum

Verken oude herinneringen en herstel kleur aan de wereld in deze emotionele game over afscheid nemen.

Game-uitgever Mooneye studios heeft vandaag aangekondigd dat Farewell North op 15 augustus op de Switch zal verschijnen. Deze aankondiging werd gedaan middels een trailer tijdens de Future Games Show Spring Showcase. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

In Farewell North ontdek je eilanden en verken je herinneringen. Dit doe je door kleur te herstellen aan de archipel, nieuwe paden te ontgrendelen en verborgen objecten te ontdekken. Ontdek de handgetekende, atmosferische eilanden terwijl je wezens ontwijkt, die je proberen te stoppen. De game vertelt een emotioneel en diepgaand verhaal over afscheid nemen. Dit doet het spel middels herinneringen die een glimp van het leven van de karakters onthullen. In de game ontrafel je de gebeurtenissen uit het verleden die hebben geleid tot de karakters in de archipel en hebben gezorgd voor het verlies van alle kleuren in de wereld.