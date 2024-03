[Review] Kingdom Come: Deliverance Royal Edition – Doet het nog verdraaid goed

De game is verassend goed te spelen op de Switch.

Het is eindelijk zover, Kingdom Come Deliverance is verschenen op de Nintendo Switch. En dat heeft nog behoorlijk wat voeten in de aarde gehad! Geruchten dat de game naar de Switch zou komen verschenen namelijk al in 2020, welke niet veel later meteen weer ontkracht werden. Maar, met RPG-klassiekers als The Witcher III en Skyrim leek het erop dat Kingdom Come Deliverance niet wilde achterblijven. Na Saber Interactive te hebben ingeschakeld (die o.a. de Switch-port voor The Witcher III en Crysis mogelijk maakte) kwam eind vorig jaar eindelijk het hoge woord eruit: de Royal Edition zou eind maart voor de Switch verschijnen. Nu we dus eindelijk toegang hebben tot deze middeleeuwse RPG rest verder alleen nog de vraag: hoe speelt de game eigenlijk op de Nintendo Switch?

Henry, de zoon van een smid

Voor iedereen die niet weet wat deze game inhoud eerst een samenvatting. Kingdom Come Deliverance is een middeleeuwse open world survival RPG die de focus legt op het realisme. Hier geen elven, griffioenen of magische verhaallijnen, maar het Tsjechië van de 14e eeuw en de vele gevaren die daarbij horen. Jij speelt Henry, de zoon van een smid. Je leeft een eenvoudig leventje in Skellig waar je wat rondhangt en drinkt met je vrienden, het lokale barmeisje probeert te versieren en je vader helpt met klusjes.

Na een aantal klusjes gedaan te hebben die overduidelijk als tutorial dienen wordt je woonplaats plotseling aangevallen. En niet door een paar bandieten, maar door een compleet leger dat moord, rooft en geen enkel huis overeind laat staan. Je kunt niets anders doen dan in horror toekijken hoe ze je meisje aan hun zwaard rijgen, waarna ook je ouders het onderspit delven aan de overweldigende horde plunderende soldaten. Hoewel je het op een rennen zet ben je te laat om te schuilen in het kasteel, waarna je niets anders rest dan te paard een naburig kasteel te waarschuwen.

Geen standaard RPG

Nu, wat belangrijk is om te weten is dat Kingdom Come Deliverance geen standaard RPG is. De game gaat voor het realisme en alhoewel er een aantal aspecten inzitten die grenzen aan het magische (de vele potions die je stats boosten bijvoorbeeld) zijn de meeste dingen ingewikkelder dan je dacht.

Allereerst jij, Henry. Je bent hier geen Dragonborn of speciaal gemuteerde monsterdoder, maar gewoon uh… Henry. Zoon van een smid. Kun je zwaardvechten? Nee, aan het begin van de game niet. Iemand leert je de basis en daarna zul je moeten oefenen om echt goed te worden. Maar ook lezen kun je niet. Boeken zijn voor jou onleesbaar en je zult bij iemand in de leer moeten om deze te ontcijferen. De manier van vaardigheden leren doet overigens wel aan games als Skyrim denken, je wordt er beter in hoe vaker je het doet. Dus wil je de herbalism skill levelen? Dan kun je maar beter elke bloem oppakken die je tegenkomt.

Overleven in de middeleeuwen

Het survival-gedeelte heeft vooral te maken met hoe moeilijk het was om in leven te blijven in de middeleeuwen. Zoals ik al zei, ben je gewoon een normaal persoon, maar wel één die moet eten en drinken. Nadat alles van je ontnomen is, zul je dat zelf moeten regelen en dat is nog behoorlijk lastig. Er is zat werk te vinden, maar zoveel betaalde dat vroeger allemaal niet, en eten zul je uiteindelijk toch moeten.

En alhoewel wij als gamers misschien gewend zijn te pakken wat we willen, ging dat in de middeleeuwen natuurlijk niet zo simpel. Dorpen en steden hebben zo hun eigen regels, en één daarvan is dat je het altijd moet melden als je iemand ziet stelen… anders ben je zelf ook strafbaar. Mocht je gezien worden zit je al snel in de problemen, en alhoewel je kunt proberen jezelf hieruit te praten is ook dat niet makkelijk. In het kader van realisme wordt hier met van alles rekening gehouden. Hoe sterk je eruit ziet, hoe smerig je bent, wat voor kleren je aanhebt en natuurlijk ook wat je zegt. Waar, hoe en op wat mensen reageren is dan ook altijd maar de vraag, waardoor er niet één oplossing is voor elk conflict.

Vechten is niet de beste oplossing

Als puntje bij paaltje komt kun je natuurlijk ook altijd vechten, maar ook dat is behoorlijk ingewikkeld. Daarnaast is het vaak ook helemaal niet handig… wonden genezen niet magisch en als er meer dan één persoon met je op de vuist gaat ben je al snel in de minderheid. Het maakt Kingdom Come Deliverance een hele moeilijke game, maar ook één met de beste roleplaying die ik de afgelopen jaren gezien heb.

De game heeft een fantastische immersie, ook vanwege het feit dat het allemaal zo dicht bij de geschiedenis probeer te blijven. De manier van praten is wat meer aangepast op onze tijd, maar de manier waarop burgers met edelen omgaan, hoe dorpen in elkaar steken, wat mensen hebben, gebruiken en hun dag indelen… het voelt allemaal authentiek. Het voelt hierdoor niet alleen onwennig om de game te benaderen als een standaard avonturier, ook wordt dat grotendeels afgestraft. Je zult veel meer moeten nadenken over je acties, de consequenties en of je bereid bent deze aan te gaan om te overleven.

Hoe doet de Switch-versie het?

Maar de vraag is natuurlijk: Draait het een beetje op de Switch? Het antwoordt daarop is, net zoals de game, best ingewikkeld. Dat de game überhaupt op de Switch draait is namelijk al een wonder. Hoe goed ik de Switch ook vind, de limieten van de hardware komen al een tijdje in de buurt. Niet zo gek, aangezien de Switch ook alweer uit 2017 komt. Kingdom Come Deliverance komt uit 2018, en stond toen al bekend als een zware game. Veel reviews van die tijd klagen bijvoorbeeld over de lange laadtijden, iets wat ik op de Switch (in vergelijking) nog best vind meevallen.

Daarnaast hebben ze het voor elkaar gekregen om de game prima te laten draaien. Over het algemeen zit de framerate comfortabel rond de 30, alleen wanneer de game wat meer open wordt zul je merken dat er wat frames gaan missen. Lager dan 20 zal het alleen niet komen, en daardoor loopt het over het algemeen best soepel. De game voelt niet langzaam, het stottert niet en de game reageert accuraat op de controls.

Compromissen sluiten

De manieren waarop ze dit voor elkaar gekregen hebben is wel goed te zien. Zo heeft de game bijvoorbeeld behoorlijk last van pop-ins, vooral wanneer je te paard reist. Gelukkig gaat het hier in de meeste gevallen om de “extra” details. De basis valt al van verre te zien, je zul hier geen last hebben van gebouwen of bandieten die plots voor je neus verschijnen.

Eigenlijk zijn het vooral de graphics die een dreun hebben gekregen. De game zit vol grafische glitches en pixeleffecten. Zo wil de baard van Henry nog wel eens verdwijnen tijdens cutscenes en zijn er veel planten die meer pixel dan plant zijn. Ook valt het op dat sommige plekken wel erg donker zijn. Vanwege de realisme is donker hier ook echt donker (het is zelfs zo dat je aan het donker moet wennen als je uit een lichte omgeving komt), maar het is ook duidelijk dat de game bepaalde lichteffecten mist.

Dit zijn overigens vooral dingen die opvallen in docked mode. Het lijkt erop dat handheldstijl de graphics nog wat verder terug gezet zijn, maar vanwege het compactere scherm merk je daar niet veel van. Om eerlijk te zijn is dat mijn favoriete manier van spelen, juist omdat het daar minder opvalt. In beide gevallen levert de Switch echter een solide performance. Het kan zijn dat je merkt dat de Switch er af en toe moeite mee heeft omdat de ventilators opeens heel hard hun best doen, maar dit alles zit de gameplay niet in de weg. Die blijft stabiel, en dat is toch wat je wilt van een game.

Conclusie

Uiteindelijk weet ik niet zeker of ik Kingdom Come Deliverance zou aanraden op de Switch. De game is namelijk erg goed. Het is een ander soort game, maar wel eentje die voor een fanatisch gevoel van immersie zorgt. Als je normale RPG’s gewend bent, zul je moeten wennen aan de gameplay, maar daarna biedt het een ervaring waarbij vele andere het niet vallen. Als je alleen een Switch tot je beschikking hebt is hij ook zeker speelbaar. De compromissen die genomen zijn om de game speelbaar te maken zijn zichtbaar, maar het is goed te spelen. De gameplay heeft de focus gekregen en dat is uiteindelijk toch het belangrijkst. Als je echter een computer of andere console hebt, dan zou ik hem daarop spelen. Niet alleen heb je dan de betere graphics, ook is hij daar een stuk goedkoper dan de € 49,99 die de Switch-versie vraagt.

+ Fantastische game met een andere insteek dan je gewend bent

+ Moeilijk, maar met hele hoge mate van immersie

+ Loopt ondanks vele comprissen erg soepel

– Veel last van pop-ins, grafisch erg ondermaats

– Switch-versie is het minst van alle consoles

– Game is op andere consoles ook stuk goedkoper

DN-score: 7,5